日本捐124萬劑AZ疫苗，食藥署於11日完成封緘作業。（圖／食藥署提供）

日本日前送出的AZ疫苗今將完成檢驗封緘，原訂15日開放1-6類公費對象接種，但中央流行疫情指揮中心今確定晚間就可開始配送約50幾萬劑疫苗，明早就會有地方縣市收到。若地方縣市準備好，就可提前至明天開打。

日本厚生勞動省捐贈我國之阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司COVID-19疫苗計1,238,460劑（批號D006A），於6月4日下午自日本空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，經食藥署同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已於6月11日上午核發封緘證明書，旋即赴倉儲封緘。

食藥署表示，疫苗完成封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

至於逾124劑AZ疫苗施打對象？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，明起會陸續撥送到各縣市去，下周起第一至第六類人士將同步開打。指揮官陳時中表示，高致死率60至74歲族群開打時機，會等前六類人員施打完後再進一步開放。

指揮中心發言人莊人祥今天傍晚表示，原本以為AZ疫苗15日才可以配送到地方縣市，但由於今晚會先完成50幾萬劑的檢驗封緘，可提前配送，有的縣市明日一早就可以收到，因此開放地方縣市提前開打，開打時間由各地方縣市自行決定。

莊人祥表示，第1批配送過的日本疫苗合計有66萬劑，今可先配送50幾萬劑，剩下的疫苗會在15日前配送完畢。對於民眾要如何安排接種？他表示，並非每個縣市都會採取預約制，有的縣市是鄰里系統通知。若採取預約制，民眾可自行查詢合約醫療院所，打電話預約。

根據指揮中心日前公布的公費對象，第1至第6類分別為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險工作者、因特殊情形必要出國者、長照機構人員及洗腎患者，以及75歲以上長者。