資深媒體人周玉蔻11日在臉書爆料《獨家》消息，「好心肝」特權邀請打AZ的VIP裡面，據傳有一媒體董事長，讓外界懷疑是中廣董事長趙少康。對此，趙少康上觀點節目澄清，「徹徹底底沒有，我這麼半年一年來，沒去、也沒通過電話，連LINE都沒有，結果就跑出這麼一個好笑的事。

對於被質疑特權打疫苗風波，趙少康說，當然沒有，這就是謠言，甚至也可以出來檢查有沒有針孔，整件是很匪夷所思，他沒有去好心肝去打新冠肺炎疫苗，對方也沒有提出邀請，而且就算診所要他打，他也不會去打。

趙少康說，他有一份被邀請的名單，裏頭的確有些有名的人有被邀請打，但他不能公布，也絕對不會做這樣的事情。

趙少康強調，為什麼北市府要將疫苗給好心肝，他認為應該是好心肝打B肝的疫苗很多，乾脆就請他們打掉，顯然那時候打不了太多人，「我相信他們的醫護一定都打了，打了還有剩，所以只剩兩條路，第一就還衛生局，再來就找其他醫護來打。」

趙少康認為，好心肝事件被爆出來，根本是在政治追殺，「壞心會有壞報」，畢竟如果今天疫苗夠，丁怡銘帶10個女朋友去打大家都不會有意見；但今天疫苗不夠，就是政府失職，所以綠營才要用好心肝事件打北市長柯文哲，呼籲民進黨不要再搞政治鬥爭。