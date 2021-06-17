昨(16)晚傳出好幾個經濟部主管的工業區接到接種新冠疫苗調查，白紙黑字寫著不願施打國產疫苗或指定疫苗者不要列入名冊；對此，資深媒體人趙少康指出，當今民進黨政府為了護航高端疫苗，已經到了歇斯底里的地步，應該要把話說清楚，難道工業區從業人員不願意打高端就不給打？有沒有別的疫苗可以打？

趙少康今日在臉書中指出，根據他手中的資料，台中工業區「新冠肺炎公費疫苗施打需求調查」表中，明確要求「如有員工不願施打國產疫苗或指定特定疫苗者，請勿列入名冊」，且相關名冊要在明天前回傳。趙少康認為這相當奇怪，首先國產疫苗根本還沒通過衛福部的緊急授權(EUA)，經濟部就急著超前部署，難道EUA審查根本是假的？政府為了護航高端不斷使出小動作，現在大家還在質疑高端疫苗保護力、檢調還在調查到底有沒有炒股，竟然就發問卷調查。

趙少康指出，高端不僅在緊急授權上沒得到核准，更不知道它在三期臨床試驗計畫內容，說要做三期可能只是為了取得緊急授權，隨便放話混一下，只想趕快拿到緊急授權、賣疫苗、讓股價上漲，欺騙善良的台灣人！在台灣沒有人反對國產疫苗，但是自行研發跟代工是兩回事，不應該這樣揠苗助長。對照韓國總統文在寅昨天跟AZ公司的CEO見面爭取代工機會，並獲得正面回應，現在幾乎全世界主要疫苗韓國都代工了，但是看起來AZ最早是找台灣代工，原本我們有的大好機會卻被政府推掉，到底在想什麼？

趙少康指出，政府護航高端疫苗、護國產已經到了歇斯底里、偏執狂的地步，愛之適足以害之，不但害了高端也害了台灣。趙少康要求高端必須對外清楚說明推動三期試驗的整體計畫，包括試驗人數是500人還是50000人？滾動式的人體試驗要做多久？在哪些國家做？預算經費多少？經費來自政府還是自負盈虧？預期防疫效果如何？國內售價為何？外銷價格為何？年產量為何？預計利潤為何？

趙少康認為，如果這些問題沒有答案，在確定高端疫苗保護力前，就算高端取得WHO的緊急使用授權，政府也必須提供人民充分的選擇權利，以及充足的疫苗數量，才能讓大家遠離染疫的恐懼、早日恢復經濟活力，台灣人民應有免於合格疫苗匱乏的自由！