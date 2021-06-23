一項民調顯示，澳洲民眾對中國信任感創新低、外交官員指中國是「不安全因素」，對此，中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會表示，他注意到有關報導，對於該報告僅依據對2000多人的採訪調查結論是否可靠，要打上問號，有關澳洲官員的言論也完全不符合事實。目前改善中澳關係的球在澳方一邊。

一項澳洲民意調查結果顯示，澳洲民眾對中國不信任感創新高，僅16％的受訪者相信中國政府會在全世界負責任地行事。此外，澳洲外交貿易部負責人表示，中國現在是一個「不安全因素」。

趙立堅強調，自2017年下半年以來，中澳關係屢屢遭遇嚴重困難，其根源在於澳方違背國際法和國際關係準則，粗暴干涉中國內政，損害中國利益，對兩國各領域交流合作無端設限，責任完全在澳方。

中方始終認為，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民的根本利益。目前改善中澳關係的球在澳方一邊，希望澳洲政府秉持客觀理性和負責任的態度，認真思考是將中國視作夥伴還是威脅，多做有利於中澳互信與合作的事。

中方也希望，澳洲各界民眾擦亮眼睛，明辨是非，客觀看待中國和中國發展，自覺抵制澳洲國內一些人對中國的汙蔑抹黑，理解和支持中澳友好與合作事業。