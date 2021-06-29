台美貿易暨投資架構協定TIFA，將於30日重啟談判，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，提起台美貿易談判，絕不能遺忘前副總統蕭萬長，為台灣立下的歷史功績。

羅智強今（29日）在臉書發文表示，1978年12月16日美方告知將於月底與台灣終止外交關係，時任國貿局副局長的蕭萬長奉派立刻飛往美國，要趕在斷交前與美方談定尚未完成的貿易談判，在兩國即將斷交的不利態勢下，談判更為艱難，經過兩週的奮戰，蕭萬長終於從美方爭取到「永久最惠國待遇」，雖然政治斷交，但保住貿易不斷交，為斷交後台美經貿發展，打下牢固根基。

從雙方最初開始談判，到斷交前完成簽訂，羅智強稱，蕭萬長前後赴美7趟，牙齒也掉了11顆，為台灣辛勞至此，卻從不對外人誇說，在「永久最惠國待遇」的基礎上，台美貿易逐年成長，美國對台的貿易逆差不斷擴大，美方的壓力也與日俱增，要求台灣開放火雞肉進口以平衡貿易，農家出身的國貿局長蕭萬長，以同理心面對北上抗議雞農，即使遭憤怒群眾一顆顆蛋洗，蕭萬長始終保持微笑，站在原地，直到雞農們把雞蛋丟完，蕭萬長懇切與雞農溝通，並努力與美方談判，延後進口時程一年，讓養雞戶做好因應準備，把衝擊降到最低。

羅智強更指出，蕭萬長於經濟部長任內，在亞太經合會APEC上，為台灣遭打壓，無法加入關貿總協GATT據理力爭，贏得國際支持，順利讓台灣成為GATT觀察員，也為台灣日後加入世貿組織WTO，踏出關鍵第一步；甫擔任行政院長的蕭萬長，就遭遇亞洲金融風暴，蕭沉著應變，率領行政團隊在驚濤駭浪中穩住股匯市，讓台灣被國際媒體譽為，「亞洲不沉的航空母艦」；2013年時台美重啟TIFA談判，外界擔心美方將要求萊豬進口，歷經上百場破冰談判的蕭萬長告訴大家，即使美方提出萊豬議題，我方也可以「Say No！」

民進黨政府開放萊豬後，羅智強表示，台灣總算迎來TIFA，大家希望談判順利成功，能如總統蔡英文所言，深化兩國經貿夥伴關係，但不要忘了，台美經貿關係今日能如此密切，台灣能有今日的經濟實力，蕭萬長昔日的貢獻，絕對值得記上一筆！