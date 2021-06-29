暌違近5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談明天復談，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，國內疫情嚴峻，希望我方代表藉此機會，多倡議國際疫苗採購盡速交貨，並針對相關貿易產業權益強烈爭取，台灣在國際貿易不能成為孤兒。

邱臣遠表示，在新冠肺炎疫情嚴峻當下，國際貿易談判依舊重要，即使透過視訊會議方式進行，我方代表應該趁此機會，多倡議國際疫苗採購盡速交貨外，同時透過多元管道爭取更多數量的國際疫苗，以利大量疫苗能盡速抵台，加速疫苗施打及覆蓋率。

此外，美國國際貿易委員會日前公告自台灣、韓國、泰國與越南「乘用車與輕卡車」輪胎反傾銷產業損害調查終判結果，認定自台灣等地進口的輪胎對美國產業造成損害，美國商業部預計7月初將發布反傾銷命令，對我輪胎課徵反傾銷稅。

邱臣遠認為，針對輪胎、空心磚等業者面臨反傾銷指控，我方應該藉由會談機會，據理力爭，強烈為相關權益產業爭取權益。邱臣遠強調，台灣不能成為國際貿易及疫苗孤兒，相關產業權益及疫苗我方政府應該要多著墨、爭取，以提升台美貿易夥伴關係。