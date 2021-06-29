一名男子疑似與人有金錢糾紛，昨天凌晨遭到4名惡煞在新北市八里龍米路一帶，當街強押上車，押往基隆市一處民宅拘禁，被害人家屬緊急報警，基隆第二分局警方獲報後出動救援，在基隆信義區巿民福街一處民宅內救出被害人，並逮捕四名嫌犯，依妨害自由罪嫌移送法辦。

男子疑有金錢糾紛，遭4惡煞當街押走囚民宅，警方破門救出。(宋原彰翻攝)

男子疑有金錢糾紛，遭4惡煞當街押走囚民宅，警方破門救出。(宋原彰翻攝)

警方調查， 基隆第二分局深澳坑派出所於28日12時許獲報，信義區福民街一帶有緊急協尋案件，立即由偵查隊及深澳坑派出所前往該址協尋，並於現場發現被協尋人及黃嫌等4人。

經查被害人與黃嫌有債務糾紛，遂於28日凌晨3時許，遭黃嫌開車夥同其他3人，從新北市八里區龍米路一帶將被害人強行押上車，載到本市信義區福民街一帶民宅內拘禁，全案依妨害自由、恐嚇等罪嫌移請基隆地檢署偵辦。

警方呼籲債務糾紛案件，應循法律途徑，向所在地地方法院提出刑、民事訴訟，切勿以暴力方式索討債務。警方對於任何違法暴力案件，必定嚴正執法，快速偵破，讓市民有更安全的居住環境！