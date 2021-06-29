高雄民宅起火竄濃煙 母帶7歲兒躲陽台驚險獲救 18:352021/06/29 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市前鎮區一處民宅今傍晚突傳火警，母帶7歲兒躲在陽台，雲梯車升起救出母子。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民宅發生火警當下，3樓竄出濃濃黑煙，母子倆當時躲在陽台，驚險萬分。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 高雄市前鎮區瑞北路29日傍晚傳出民宅火警有人員受困，消防局獲報派出20車、68人火速救援，消防員抵達現場後，發現民宅3樓有濃煙竄出，2樓1名30歲的母親帶著7歲兒子躲在陽台等待救援，立即升起雲梯車，將母子倆救出，所幸母子未受傷僅受到驚嚇；火勢20分後撲滅，消防鑑識人員將調查起火原因。 擋買疫苗 藍委嗆陳時中下台 台中7歲柔道童遭重摔腦傷 與死神搏鬥70天宣告不治 #濃煙 #7歲 #陽台 #民宅 #救援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮男與前鄰居有嫌隙搬離社區 疑懷恨在心竟刺對方輪胎縱火 11:352021/06/28 社會 高雄莫德納7／1開打 75歲以上同步補打 18:042021/06/28 生活 疑金錢糾紛 女遭4惡煞當街押走囚民宅獲救 10:292021/06/29 社會 高雄女高中生住家7樓墜落 當場不治 23:592021/06/28 社會 三重金足成銀樓搶案 珠寶大盜陳清課3人遭起訴 11:222021/06/28 社會 澎湖機場驚見人球！民眾卡5天回不了家 超扯畫面曝光 09:062021/06/29 生活 29歲人氣女星罹罕病恐半身不遂 手術7小時醫生曝最大難關 13:542021/06/29 娛樂 疫情影響 小米手環6 七月一日開賣活動緊急改為預購 20:392021/06/29 科技 高雄襲胸之狼遭訴 2小時連犯4案連60歲婦人都不放過 17:452021/06/29 社會 3,600億航母級捷運案 7月闖關 04:102021/06/28 財經要聞 Netflix 7月亮點片單公布《屍戰朝鮮：雅信傳》領軍令人期待 17:092021/06/28 科技 社會熱門新聞 雲林芭樂攤絕地求生 滿500逆天長腿比基尼辣模親送到府 - 社會 台中7歲柔道童遭重摔腦傷 與死神搏鬥70天宣告不治 - 社會 2週前打過疫苗 澎湖馬公警倒臥分局停車場猝死 - 社會 方向燈壞15分鐘苦吞2萬1千元罰單 車主喊：爽到你甘苦到我 - 社會 FB長髮甜美正妹遭親妹出賣 真實照曝光網驚：喪盡天良！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。