民宅發生火警當下，3樓竄出濃濃黑煙，母子倆當時躲在陽台，驚險萬分。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區瑞北路29日傍晚傳出民宅火警有人員受困，消防局獲報派出20車、68人火速救援，消防員抵達現場後，發現民宅3樓有濃煙竄出，2樓1名30歲的母親帶著7歲兒子躲在陽台等待救援，立即升起雲梯車，將母子倆救出，所幸母子未受傷僅受到驚嚇；火勢20分後撲滅，消防鑑識人員將調查起火原因。