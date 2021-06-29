台中市綽號「小北」的黃姓男子，疑因與陳姓男子有金錢糾紛，今年農曆大年初二，黃男找來許男、陳男等十多人助陣，在南屯區一間私人招待所與陳談判未果，黃男竟指使同夥砍殺陳，導致陳身中21刀死亡，警方獲報逮獲11人，台中檢方今天依殺人罪起訴他們，另黃男等3人仍在逃。

起訴指出，黃姓男子因與陳姓男子有金錢糾紛，雙方約定今年2月13日凌晨、到南屯區益豐路私人招待所談判，黃男為壯聲勢，事前還委託另名林姓男子幫忙，找來許姓、劉姓等十多人助陣，前往助陣者身上多帶著刀械，多人並約定好暗號，若黃男發出暗號即出手。

當天清晨近6時許，黃與陳在招待所內的休息室談判，但兩人意見不合、發生爭執，黃男就將手上的菸蒂彈向陳男身上，同夥見到此信號即出手砍殺陳男，導致陳被砍21刀死亡，之後有人鳴玩具槍示警，現場眾人隨即一哄而散。

員警獲報到場處理，但陳男已身亡，警方循線逮捕其他涉案者共11人，但包括黃男等3人至今仍未到案，台中檢方依殺人罪起訴到案的11名犯嫌，另對在逃3人發布通緝。