本土疫情持續升溫，民眾黨立委高虹安指出，在第一波AZ疫苗配打的過程中，因公式參數造成無謂的猜忌跟政治口水，目前大家看不到夠透明的疫苗分配公式與順位之決策，以及夠清楚的疫苗施打策略與類別定義，造成了許多問題，她呼籲應考慮調整疫情動態狀況之加權係數等，並釐清類別定義防止有心人士有機可趁。此言論獲得超過3300位網友按讚，不少人認為高一語中的、見解到位。

高虹安22日在臉書發文指出，目前大家看不到夠公開透明的疫苗分配公式與順位之決策，造成了許多問題。在第一波AZ疫苗配打的過程中，已因公式參數造成無謂的猜忌跟政治口水，故在第二波施打疫苗的分配公式中，她認為要讓全民知道，專家如何決定出公式中的參數、比例以及風險係數等，並考慮調整疫情動態狀況之加權係數等，才能讓各地方縣市獲得足夠的疫苗數量，也才能讓民眾對中央有信心。

高虹安再指出，在台灣取得足夠疫苗達到群體免疫的目標前，優先施打類別定義十分重要。日前已公告的七類優先類別，卻在其中幾類出現定義不清楚的問題，例如前陣子就有行政院顧問丁怡銘是否算「中央及地方政府防疫人員」的優先施打範圍；以及台中市和台南市也發生鄰長，是否符合第二類施打類別的爭議。中央模糊不清楚又時常變動的定義，讓地方實際執行產生混亂，模糊的類別定義又可能讓有心人士有機可趁。疫苗接種亂象若持續，恐將讓台灣失去繼續從COVAX先取得疫苗的機會，先前就有菲律賓政府優先為權貴施打疫苗而遭到警告的前車之鑑，台灣不可不慎。

此文發出不到1日，即獲得超過3300個讚、超過120則留言，網友紛紛表示：「委員超棒，其他民代可能怕得罪已列在前七類的族群、職業而不敢發聲」、「忘掉顏色、捐棄成見、蒼生為念，委員的專業質詢一語中的且見解到位」、「目前（公開透明）對執政黨來講是很困難的啦！」「台灣疫苗的安排是丟臉到國外，一堆職業排在老人前面，這次真的對政府的自私感到噁心失望」。