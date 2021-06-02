土耳其與美國的「S-400飛彈衝突」已經持續了3年多，有跡象顯示，可能會以雙方各自可能會以雙方各退一步的方式做出妥協。比如即將在6月14日舉行的兩國總統會晤，或許早已有了解決爭議的腹案。2017年，土耳其在執意向俄國購買S-400防空系統，造成華盛頓對安卡拉實施軍事制裁。

防衛世界(Defense World)報導，美國副國務卿溫蒂‧謝爾曼(Wendy Sherman)上星期五接受 CNN Turk 採訪時說：「我們已為土耳其提供了替代方案，如果他們想要結束這些制裁，他們完全知道該怎麼做。」 言下之意，美國已經為土耳其準備好了下台階，也可以視為美國的妥協。

幾天後安卡拉也有回應，彭博社報導稱，土耳其可能會把駐在土耳其的俄羅斯軍事顧問送回國，這些人是指導土耳其軍人操作 S-400 防空導彈系統的專家，把他們送走以後，意味著S-400會呈現停用的狀態。

土耳其購買的F-35，目前還扣在美國路克空軍基地。(圖/美國空軍)

土耳其官員在過去曾指出，送走俄國專家是讓步的一種方式；意思是土耳其只會在國家緊急情況下才開啟S-400 系統。在正常時期S-400不會動作，也就不會對 F-35 匿蹤戰機構成威脅。

早先，有一則新聞就透露了拜登政府決定讓步，上星期，美國通過了土耳其向菲律賓出售6架T-129武裝直升機的出口許可，該型直升機的引擎有美國的參與，因此需要向美國申請。在川普時代，美國選擇擱置，而拜登則開了綠燈，顯然是一個明顯的訊號。

美國在此時讓步的一個原因，可能是希望降低F-35戰機的生產成本，土耳其參與了F-35生產的供應鏈，負責製造大約 900 個機身部件。雖然美國在去年把土耳其逐出了供應鏈，但是尋找替代供應商是一件麻煩事，不但會耽誤F-35的生產進度，也會增加生產成本。

美國國防部採購和後勤事務的副部長艾倫·羅德 (Ellen Lord) 在 2020 年 10 月 1 日於參議院表示，根據合約，美國至少在 2022 年之前，可繼續從土耳其取得所需料件，而完全停產將導致增加大約 10 億美元的更換成本，將拖慢戰機的生產進度。

雖然五角大廈也說，他們已經尋找到代替土耳其的新的零件供應商，但是他們一直沒有公布新的供應商是哪些單位，以及其他細節。

除了政治問題以外，土耳其在F-35的零件供應也沒有犯錯，甚至可說是優質供應商。2018 年 6 月，當時的 F-35 計畫執行長馬特‧溫特將軍(Mat Winter)曾表示：「土耳其所生產的844 件零件都品質良好、價格合理，而且按時交付，是最好的合作夥伴之一。」

因此，拜登會希望，以各自退讓的方法，解決S-400的衝突，使土耳其繼續擔任F-35的零件供應者，這樣一來，可以降低F-35的生產風險與製造成本，這是比較好的結果。

(中時新聞網)