輝達（Nvidia）2020年9月宣佈出價400億美元收購英國晶片設計公司ARM，惟外界關注交易能否獲英國、歐盟、美國和中國的監管批准。外媒報導，輝達已經向中國監管部門遞交申請，審閱收購ARM的交易。申請在最近幾周遞交，中國法律界人士預期，審查可能會長達18個月。

輝達上個月曾經表示，預期交易會在2022年3月完成。輝達創辦人、行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）指，已經與中國監管部門接觸，有信心交易能夠在Nvidia的時間表內完成。Nvidia在8日美股早盤股價跌0.5％，暫報701.16美元。

外媒2月曾報導，美國聯邦貿易委員會已經對輝達收購ARM的交易展開深入調查。另外，軟銀集團據報正與銀行商討一筆與出售ARM有關、約75億美元的貸款，瑞穗銀行正在就貸款進行協調，軟銀將從集資所得為願景基金提供資金，而貸款抵押品將為出售ARM所得的款項。

英偉達購ARM是半導體行業最大收購案，至於為何美國公司收購英國公司需要中國監管部門同意，主要是該交易將重塑半導體行業格局，當中牽涉反壟斷問題。根據中國「反壟斷法」，「凡是境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響」，皆適用該法，因此交易需經中國審核同意。

(工商 )