湖北省人民政府新聞辦公室今天（14日）晚上，召開記者，通報十堰市張灣區燃氣爆炸事故救援處置進展。截至目前，本次事故已經造成25人死亡，目前現場搜救仍在持續進行中。湖北省委書記應勇也赴十堰市，指揮燃氣爆炸事故救援工作。

14日下午，應勇赴十堰市指揮調度艷湖社區集貿市場天然氣爆炸事故救援處置工作，察看救援處置現場，並慰問應急救援隊伍、受傷人員及家屬、轉移安置群眾，並對下一步工作作出部署。應勇強調，要貫徹落實大陸國家主席習近平總的重要指示，集中優勢資源力量，不惜一切代價搶救受傷人員，盡一切可能、盡最大努力搜救生命，科學穩妥做好現場處置，安置保障好受事故影響的群眾生產生活。

應勇到十堰太和醫院看望正在接受治療的受傷群眾，代表省委省政府向傷員表示慰問。他說，這次事故給人民群眾生命財產造成了重大損失，教訓十分深刻，令人非常痛心。國家和省都派出了最好的醫療隊和專家參與救治，請大家相信科學、增強信心，安心養病、配合治療，盡最大努力挽救生命。

應勇說，消防等應急救援隊克服高溫、連續作戰，與時間賽跑，力求通過現場救援，挽救更多生命，利用黃金救援期，全力以赴做好現場搜救工作，不放過一個角落、一絲希望，全力搜救，為後續群眾重建家園打下基礎，並做好現場安全防控，確保參與搜救人員自身安全，嚴防次生事故發生。