房利美（Fannie Mae）7日（周一）公布，認為現在是買房好時機的美國消費者比例，創歷史新低，反映人們對房價高漲與市場供應少的擔憂已高過他們對於就業與收入好轉的信心。

房利美針對美房市的5月調查顯示，認為現在是買房好時機的消費者比例由前一個月的47％降至35％，創房利美約十年前開始此份調查以來的最低紀錄，同時也是連兩個月下滑，比起3月銳減18個百分點。

該調查是房利美房市購買信心指數（HPSI）報告的一部分，該指數在5月上揚1點至80.0，較去年同期高出12.5點。

(工商 )