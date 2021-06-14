台股反彈到17311點之後，開始進行整理，最近一周指數在17278點-16775點區間整理，基本上視為關前整理，當然17311的關是一定過，至於17709的關要過機率也不低，是時間早晚的問題。筆者們都知道電子市值占了台股65%以上，基本上再怎麼說，電子股成交比重一直上不了6成，台股就很難持續大漲，所以台股的結構必須調整。

上周比較可惜的是周三電子成交比重回升到5成，周四電子成交比重也回升到52%，只可惜貨櫃三雄獲利太好，周五一開盤電子成交比重一度來到55%，但馬上被航運股搶走風采，最後電子股成交比重降為44%，很多電子股都開高走低，行情也留了上影線。

端午節前後，很多投資人要問，真的電子股有那麼差嗎？其實答案是否定的，因為美股Nasdaq指數6/11收盤已經來到14020點，距離前高14211點已經不到200點，其實近期美國公債殖利率已經跌到1.5%，對於科技股已經越來越有利，只要Nasdaq能夠突破之前高點，基本上對於國內電子股將是正面的，觀察台積電的600元和聯發科的1000元，這將是台股是否能夠進一步往上的重要關鍵。

另外，周五(6/11)行情雖然普遍電子股開高走低，但也不是沒有亮點，像IP矽智財晶心科、智原、M31都拉上漲停板，甚至最高價的力旺也從800元漲到1200元、漲了5成，所以電子仍有次族群有表現，基本上IP矽智財是IC設計的上游，若上游會好，那麼下游的IC設計應該也會好，筆者認為非常有可能是缺料的問題，其實觀察台積電5月營收並沒有成長太多，可是之前法說又說Q2有機會達到3660億左右，所以按照4-5月營收2240億，6月份台積電營收將達1400億是大幅成長，所以電子旺季不是不來，只是往後遞延。

因此相關IC設計如驅動IC設計的聯詠，今年預估賺45元，本益比只剩12倍；原相5月營收5.8億歷史新高，今年挑戰14元獲利，本益比只有13倍；昇佳電5月營收5.66億也是歷史新高，去年Q3營收15億單季獲利8.13元，今年Q2保守預估16億，獲利肯定超過8元，照這樣推算，今年EPS會挑戰30元，以上都是相對低估的IC設計，投資朋友可以從相關族群找尋低估股。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。