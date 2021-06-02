馬來西亞新冠肺炎疫嚴峻，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布，自己及所有內閣正副首長將捐出3個月薪水，此外全國80萬名公務員也將依職等捐出部份津貼，預估可貢獻超過3,000萬令吉（約新台幣2億元）協助抗疫。

馬來西亞新冠肺炎疫情嚴峻，1日起全國封城。

綜合大馬媒體《星報》（The Star）、《東方日報》報導，馬來西亞首相慕尤丁5月31日宣布，自己及所有內閣正副首長將捐出3個月薪水協助抗疫。

6月1日，政府首席秘書斯里莫哈末祖基也宣布，大馬超過80萬名公務員將捐出部份薪津投入天災信託戶頭，協助政府對抗疫情，減薪期限維持3個月，當中職等最高的JUSA A級別以上高官，每個月將捐出50%的固定應酬津貼（ITK），JUSA B及JUSA C級的公務員，每個月將分別捐出20%、10%的固定應酬津貼。

職等為44至56級別的公務員每個月捐出5%固定應酬津貼，29至41級別公務員則每個月減少10令吉公務員津貼（ITKA）。

這項減薪計畫並不包含職等較低的1至29級公務員，抗疫前線人員也可免除，預估將可貢獻超過3,000萬令吉。

莫哈末祖基表示，減薪計畫體現了公務員的團結，支持政府對抗新冠疫情。

事實上新冠疫情剛爆發時，馬來西亞政府就曾在2020年3月帶頭減薪，包括國家元首阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）伉儷宣布不支領皇家俸祿6個月，慕尤丁當時也表示所有內閣減薪2個月。

馬來西亞1日新增7,105人確診，繼前2日稍微回降至6,000多人確診後再度回升至7字頭，目前馬來西亞有將近58萬人染疫。

(中時新聞網)