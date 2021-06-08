國內新冠肺炎疫情衝擊民生行政院會日前通過「紓困4.0」特別預算案，並送到立法院審查，而國民黨、民進黨跟民眾黨則是認為應該排富普發現金。對於普發現金紓困，前立委沈富雄認為，蘇貞昌不會點頭，而民進黨立院黨團也會將該方案否決。

沈富雄今(8日)在網路節目《雲端最前線》中表示，兩個方法都各有利弊，大家都領同樣的錢，美國、香港也這樣做過，但美國第一次實行時有排富，「如果每個人都領一萬塊，我領的到領不到？我領的到，因為排富，我不富啊」。

這時，同台的資深媒體人王時齊突然對沈富雄說，「你很富」，讓沈富雄一時語塞，直言「她公然抹富」。接著，沈富雄指出，自己並沒有因為這波疫情的影響而減少收入，他只是上節目而已，沒有其他收入，而且他現在的開銷又減少，因為不必要的經濟活動減少了，幾乎少了4成。

沈富雄認為，自己的收入沒影響，開銷少4成，又拿到1萬塊，會於心不安，「我跟我的助理討論過，如果這個有過，拿到1萬塊，會去捐給慈善團體，因為慈善團體受到的傷害很重」。沈富雄更說，「但我覺得蘇貞昌不會點頭，立法院黨團會把它否決掉，應該不會成案」。

此外，針對外界建議普發現金紓困，行政院長蘇貞昌在接受立委質詢時，說明為何不普發現金原因，並且還指出有些人不需要這1萬元。

(中時新聞網)