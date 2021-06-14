疫情期間各行各業生計都受影響，台南市出現詐騙集團鎖定急需紓困對象，向被害人誆稱網路借貸快速、便利，惟需先支付行政公文與律師費，匯款後即封鎖網路對話，被害者貸不到錢紓困，還損失一筆費用。

台南市警方接獲民眾報案，有詐騙集團鎖定疫情期間，不少人想要紓困借錢，在網路上打著「申貸快、利率低、手續費低」以網路申辦不需會面即可撥款，引誘被害人申辦。

有民眾因為調度資金，急需借貸10萬元，在網路上向這家詐騙公司申辦貸款，公司隨即以防疫零接觸為由，告知不須會面即可貸款，但需先支付律師見證及申辦強制公文之費用。

被害人不疑有他，多次前往超商以代碼匯款方式計匯款2萬7100元，借貸公司要求被害人耐心等待撥款，被害人苦等數日，和朋友及家人討論時，發現不對勁，質疑哪有借錢還需先支付現金？再聯繫借貸公司時，被已讀不回，慘遭封鎖，才驚覺落入詐騙陷阱，借貸不成反被詐，只好到派出所報案。

疫情期間許多行業請領不到紓困金，又急需周轉。竟成為詐騙集團這波鎖定詐財對象，成為新型詐騙手法。警方呼籲，民眾只要謹記，網路交易，只要提到金錢部分，要求匯款、提供金融存簿，都應該冷靜、求證並求助，並向165專線提供諮詢，才能大幅降低詐騙機率。