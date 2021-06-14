台灣疫情嚴峻，政府推出紓困4.0，民進黨立委陳瑩日前指出，有800萬以上勞工仍無法獲得補助，因此主張應每人普發1.5萬元。今（14）日她再強調，紓困政策不是不好，是獻策的人把「既有制度」想得太完美；把「實際情形」想得太單純，並批政府，不要再繼續「關在辦公室」想政策。

為什麼說紓困政策不是不好？陳瑩今在臉書表示，因為它其實不只把各行各業列出，也把可能受影響的對象都納入，但為什麼還是那麼多的抱怨？因為「獻策的人」希望透過目前規劃完善的「既有制度」，將有限資源送到急需照顧的對象，但「獻策的人」根本不知道，那完善的「既有制度」在實際執行上，其實漏洞百出。

陳瑩再度強調，所有勞工應該排富後普發現金，且這建議不是檄文，也不是要找麻煩，但是要用這種千瘡百孔的「既有制度」發補助，只會導致怨聲載道，引發更多不滿。

民進黨立委陳瑩。（圖／摘自陳瑩臉書）

陳瑩說，還是苦口婆心的想再跟「獻策的人」說，不要再繼續緣木求魚，不要再繼續「關在辦公室」想政策，各行各業都有「薪資補助」沒錯，但「政府照顧企業」後，絕大多數企業已自顧不暇，怎麼還會依照「既有制度」照顧勞工？因此她呼籲，趕快把事業單位勞工納入個人補助，才是正道。