美國承諾捐贈的莫德納疫苗將於今天傍晚抵達台灣，共250萬劑，對此，國民黨台北市議員羅智強感謝美國出手援助，但也要批評執政的蔡政府，外購疫苗如此不力，牛皮吹破，讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，竟不心虛，這臉皮也夠厚的。

對於美國捐贈台灣250萬劑疫苗，羅智強今（20日）在臉書發文表示，美國贈台的疫苗，將於今天傍晚抵台，真心謝謝美國的援助，無疑為台灣的疫苗荒注入甘霖，但他也不禁要問，為何政府誇口超前部署的外購疫苗，真正的到貨量只有杯水車薪。

羅智強直言，衛福部長陳時中稱台灣可購得4500萬劑疫苗，行政院長蘇貞昌說確定已可獲得國外疫苗2000萬劑，但向COVAX採購的476萬劑疫苗，只來了61萬劑；向AZ原廠下訂的1000萬劑疫苗，只到貨11.7萬劑；向莫德納買505萬劑，至今則將到貨共80萬劑。政府一年多來的超前部署，疫苗卻姍姍來遲只到貨152萬劑，到貨率僅7.7%，日本先前捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，現又傳出要再加贈180萬劑，美國一口氣贈台250萬劑，對於國際友人的是援助，台灣人銘感五內，但搞了半天，大量疫苗都要靠他國捐贈，潮水退了，牛皮吹破。

羅智強更表示，外交部長吳釗燮在推特轉貼，美援疫苗啟程的照片表示，「真是讚嘆的景象！了不起的友善之舉！」他痛批，難道就不心虛，政府外購疫苗如此不力，古有齊人乞食，驕其妻妾，蔡政府讓台灣淪為疫苗乞丐而不見羞慚，這臉皮也夠厚的。