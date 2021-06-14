國內疫情嚴峻，民眾怕染疫紛紛減少出門消費，使得許多中小企業、勞工收入銳減，生活困難，加上全國三級警戒至6月28日，高中以下學生全部在家自學，也造成雙薪家庭負擔沉重。對此，政府提供「紓困4.0」方案，將在明天（15日）正式開放申請及領取，包括勞工10萬元低利貸款、1萬元孩童家庭補貼等紓困方案，幫勞工度過難關。以下為《中時新聞網》統整的勞工紓困懶人包。

●勞工紓困貸款

勞動部推出每人10萬元「勞工紓困貸款」，僅50萬個名額，優先讓「108年個人各類所得總額在50萬以下」的經濟弱勢勞工申請，可至35家銀行承辦，其中24家銀行提供線上申請。

●家有國小以下兒童者及國高中身心障礙學生

可申請教育部孩童家庭防疫補貼，每人1萬元。

●全職工作者

公司可申請商業、營業衝擊補貼

勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫

公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫

●工時工作者

可申請勞動部安心即時上工計畫，由公部門提供工作機會

勞工或公司代勞工可申請勞動部安心就業計畫

公司或個人可申請勞動部充電再出發計畫

●投保勞保於公司的失業者

可申請勞動部失業給付，給付平均投保薪資60%

●投保勞保於職業工會者

可申請勞動部自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼

●無投保任何社會保險

可申請衛福部急難紓困

●參加農保、漁會投保者

農委會網址

●其他類別工作者

藝文工作者可參考文化部紓困4.0

運輸、觀光工作者可參考交通部紓困4.0

教育工作者可參考教育部紓困4.0