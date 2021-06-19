勞工紓困貸款10萬元開放申辦僅4天，累積申貸件數達110.9萬件，超過原定的50萬個名額，勞動部昨晚間宣布，今0時起截止收件。對此，民眾黨立委賴香伶表示，勞動部原本規畫50萬個勞工紓困貸款名額明顯不周，錯估需求的人數，呼籲勞動部至少增加到原訂名額的兩至三倍，讓有需要的人可以申辦紓困貸款應急。

賴香伶指出，此次勞工紓困貸款名額僅50萬，開放申請後大爆量，可見勞動部錯估總需求量，導致臨時宣布暫緩收件，政策反反覆覆，失去原本救急的美意，也讓政策可信度下降。

不少民眾反映，此次勞工紓困貸款不僅增加去年或前年收入50萬元以下門檻，銀行審核變得更嚴格，賴香伶認為，主因在於銀行端跟勞動部協議未達成共識，雖然貸款本金由政府信保百分百承擔，但去年紓困貸款未還款的情況過高，導致銀行端卻步。

賴香伶說，這波疫情衝擊與去年情況不同，受影響的族群、行業也不一樣，以應急的角度來看，政府設定申辦門檻不該那麼嚴格，除要求政府放寬勞動紓困貸款申辦資格外，希望行政院檢討相關機制後滾動式調整。

賴香伶強調，總量控制當然要有上限，但應該要視需求而訂定，現行的50個紓困貸款名額明顯不敷需求，建議名額至少要提高致原有的兩至三倍，以落實救急救窮的精神。