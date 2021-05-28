28日最新消息，在韓國的蘋果將會把LG智慧手機納入自己換購方案內。也就是說，想要換用蘋果手機的韓國民眾，只要拿著舊的LG智慧手機，就可以用折扣價來舊換新的iPhone。不過，美國蘋果的這項優惠行動，目前只有在韓國實施而已。

為吸引更多當地果粉，蘋果將與韓國電信商合作，經評估後的LG智慧手機，可抵扣15萬韓元約135美元。蘋果鎖定的對象是，持有LG 4G或5G智慧手機只有超過一個月，就符合資格參加換購方案。這個LG舊手機交換Apple的iPhone 12或12 mini活動，預定將進行至9月25日為止。

蘋果這次最新推出的LG換購案，與韓國電信業者吸引用戶舊換新活動，兩者是不一樣的。因為，這是蘋果第一次把它牌手機納入換購之中，同時，也只在韓國推行而已。

4月初，因不堪鉅額虧損的韓國LG宣布，將在7月31日之後，正式退出手機市場。但LG手機在韓國市占排名第三，故空出來的市場份額就是一塊令人垂延的大肥肉。

蘋果這項創舉，也令外界質疑根本就是直指勁敵三星電子。因為有高達八成LG V50 ThinQ智慧手機用戶，已經改用三星的Galaxy系列產品。不過，三星也比蘋果早一步，就已使用類似舊換新活動，來接納LG手機民眾。

三星這項促銷活動將一直持續到6月30日止，只要用舊的4G或5G LG智慧手機，就可交換三星Galaxy系列的S21，Z Fold2，Flip 5G以及Note 20等產品。

研調機構Counterpoint Research分析，2020年期間，三星在韓國智慧手機市占率為65％，其次是蘋果21％與LG的13％。為了增加手機銷售量，蘋果在韓國比預期還要早的推出5G智慧手機iPhone 12。同時，蘋果還在2月份時，又在首爾開了第二家實體Apple Store。

(時報資訊)