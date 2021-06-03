3日最新統計數據，美國電動車特斯拉的Model Y車款，擠下德國賓士E-Class成為5月在韓國最熱賣進口車。

來自數據統計單位CarIsYou最新報告，韓國5月共有3,461輛特斯拉領牌，較4月份的76輛巨幅增加。同時，特斯拉Model Y也占韓國電動車銷售量之大宗，5月份賣了3328輛，並成為韓國開賣首月賣最好的進口車。

CarIsYou表示，賓士的E系列車款是2021年前4個月最熱賣的，5月也售出2,387輛。

韓國汽車進口商與經銷商協會(KAIDA)指出，5月份，不包括特斯拉在內的新領牌外國汽車有24,080輛，年增率為3.5%。

KAIDA表示，5月進口汽車銷售量雖反彈，但由於一些車商缺料供應吃緊下，故月減5.9%。

因為半導體短缺，全球汽車製造商也因此被迫減產。

德國賓士汽車一直是韓國最受歡迎的進口車品牌，KAIDA補充，德國3個品牌，賓士、BMW與福斯同時共售出19,249輛，佔全韓進口車銷售中的8成。

至於美國車佔韓國進口車市的11.6%，日本則以8.5%緊追在後。

(時報資訊)