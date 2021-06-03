大陸市場成為蘋果生態不可或缺的一部分，最新統計數據顯示，蘋果App Store生態在2020年創造6,430億美元的收入，而其中大陸市場就占3千億美元，占比相當一半。

Analysis Group最新公布的App Store生態報告顯示，該生態在2020年共創下6,430億美元的銷售額，年成長率為24％，其中逾9成收入來自App Store。具體收入類型來看，數位商品與服務為860億美元，占13％；實體商品與服務為5,110億美元，占比80％；App內廣告銷售額為460億美元，占比7％。

從地區來看，大陸市場在這6,430億美元中，貢獻了3千億美元，占比47％；美國則貢獻1,750億美元，占比27％。在大陸市場，貢獻數位商品與服務收入170億美元；實體商品與服務收入為2,770億美元；App內廣告收入為60億美元。

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