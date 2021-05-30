人與人交流最看重的是真心，發自內心的交朋友才能讓雙方關係牢不可破，反之，如果兩個人只是貌合神離，表裡不一的相處終究不會長久。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、巨蟹座及白羊座的人最愛耍心機，是相當會玩弄手段的人。

▍1. 天蠍座

天蠍座的人從表面上看不出城府，但若接觸過，就能從他們身上感受到深不可測的感覺。他們不僅擅長玩心機，同時也很會偽裝自己，大部分他們所呈現出來的模樣，其實都不是真實的形象，而是他們打算讓別人看到的樣子。在跟天蠍座相處的過程中，一定要保持戒備，因為你不能保證天蠍座對你的態度究竟是真是假。天蠍座不是傻子，一旦發現你另有圖謀，他們完全會配合你演戲，將計就計，最終玩弄你於鼓掌之間。而反過來，如果你感情真摯，那麼天蠍座也會將心比心，用心經營好這段關係。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座很會裝瘋賣傻，他們城府高深，是天生的演技派。在多數人眼裡看來，巨蟹座是乖巧聽話又柔弱的人，殊不知表面上的單純，不過是一種手段，目的是為了讓人放鬆警惕，忽略他們的心機。現實上，巨蟹座內心充滿了叛逆，一旦長時間相處，你會發現他們常常心口不一，表面說一套，背後做另一套。因此，如果你想跟巨蟹座交心，記得要時刻保持謹慎，正所謂防人之心不可無，如果你沒有一定的能耐、不夠聰明，或是對巨蟹座毫無防備，那遲早會出事。

▍3. 白羊座

白羊座給人的感覺很陽光，個性直來直往，完全不會讓人覺得有心機，但事實上他們城府很深，心裡一直都很清楚自己在做什麼，表面大剌剌只是他們放縱自己的一種方式，其實他們早就已經開始籌備復仇計畫了，這才是白羊座的高明之處，因此懂白羊座的人，從來都不敢瞧不起他們，反而會時刻保持敬畏的態度跟他們相處。畢竟，白羊座的本質不壞，但他們頭腦聰明，擅長耍心機還很會演戲，一般人根本逃不出他們的手掌心。

(中時新聞網)