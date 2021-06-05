人與人的相處靠的是真誠，不過在生活中誰都不是傻子，即便性格單純老實，一旦發飆就沒人敢招惹，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，平時與人為善、客氣有禮，但他們可不是「吃素的」，黑化後的他們，報復力絕對不容小覷！

巨蟹座：

脾氣溫和、待人有禮的巨蟹座沒有什麼壞心思，也不會故意找別人麻煩，但這不代表他們沒有脾氣，一旦有人招惹，巨蟹座也不怕事，並且做好了隨時反擊的準備。不過當你發現巨蟹座徹底黑化後，這時無論你再怎麼補救也改變不了結局，只能被動承受他們帶來的怒火。

金牛座：

老實憨厚的金牛座無論是人品或是個性都很不錯，也因為太和善，容易被誤認為好欺負，但其實一旦金牛座被徹底激怒，你會發現，黑化後的他們，任憑你再有手段，也不會是他們的對手，因為金牛座在單純的外表之下，有著一顆無情的心。

牡羊座：

熱情開朗的牡羊座很容易和人打成一片，但其實在他們友好的面具之下，從來不缺乏一股狠勁，一向主張「人不犯我、我不犯人」信念的牡羊座，一旦黑化絕對會展開心狠手辣的報復，即便事過境遷，也不再給你好臉色，千萬別去隨便招惹。

(中時新聞網)