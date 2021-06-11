國內疫情持續嚴峻，雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡驚傳因新冠肺炎而於昨（10日）驟逝，由於從感到不適至病逝不到24小時，讓親友都相當震驚及不捨，據查訪，林芳怡臉書帳號現已轉為紀念帳號，並湧入緬懷悼念的留言，事發突然使得許多親友仍感到不敢相信，而雄獅集團欣傳媒董事長王文傑也在稍早發聲明信給員工證實此事及表達哀慟。

王文傑在致雄獅集團員工的信中說明，雄獅集團欣傳媒員工自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6月2日是林芳怡最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至昨日，期間皆無相關症狀或接觸史。在得知林芳怡PCR陽性確診訊息後，在松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見皆於昨日進行PCR檢測，目前快篩結果都為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下周。

而王文傑在給欣傳媒員工的信中寫道，「我們最敬愛的欣傳媒林芳怡資深總監於昨日(6／10)凌晨一點多離開了我們。昨日早上八點接到她的家人通知，芳怡老師因呼吸困難後送醫急救後不治往生，後經PCR檢測為陽性。芳怡老師在集團內深受各主管與同仁的喜愛，向來以『芳怡老師』來表達對她的尊重，集團同仁得知此事除了震驚與難過之外，全體亦深感哀慟。」

王文傑提到，芳怡老師過去的經歷、對於文化界的熱情，藝術設計的愛好、建築方面的專業都令人信服，自己也跟著同仁尊稱她為「芳怡老師」。他指出，近10年的歲月，芳怡老師陸續為集團在邁向產業生活化的旅途中，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」，甚至親身帶領國內外，用自身豐富的經驗，提升了雄獅旅遊的品牌價值，走出一條不同於過去的旅遊路線，放眼台灣旅遊產業內無人可及。王文傑最後在文末寫道，「芳怡老師，一路好走，我們永遠愛妳！」

【王文傑致欣傳媒員工聲明信全文】

親愛的欣傳媒同仁：

2021.06.10，一個悲痛的日子，疫情帶來的影響，遠超乎我們的想像，面對芳怡老師的驟逝，我深感哀慟，尤其難捨。

10年前我邀請芳怡老師進入集團旗下的媒體事業–欣傳媒，對於我來說，芳怡老師過去的經歷、對於文化界的熱情，藝術設計的愛好、建築方面的專業都令人信服，也因為過去教職的經驗，被同仁們尊稱為「老師」，雖然如此，卻跟各年齡層的同事沒有距離，像是大家認識已久的朋友般，相互分享，也讓我在一同工作久了，面對日常、會議時，也跟著同仁尊稱「芳怡老師」。

近10年的歲月，芳怡老師陸續為集團在邁向產業生活化的旅途中，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」，甚至親身帶領國內外，用自身豐富的經驗，提升了雄獅旅遊的品牌價值，走出一條不同於過去的旅遊路線，放眼台灣旅遊產業內無人可及。

芳怡老師在建築、設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味與熱情，理性與感性兼具的她，待人親切和善，工作上是追求卓越的引領者，生活上是所有人的好朋友，就像家人般自在。

如今芳怡老師雖然不在你我身邊，想起過去共同度過的時光，芳怡老師總是帶著笑容，我想用同仁對她的思念所寫下的這段動人文字，與各位分享，相信芳怡老師會在天堂自由悠遊，用天使的視野關照世界，讓我們帶著芳怡老師溫暖力量繼續努力。

『面對疫情的蔓延，我們沒有被擊敗的權力，面對疫情的強襲，我們有著更堅強的理由,一切只為了陪著你，好好生活下去。』

芳怡老師，一路好走，我們永遠愛妳！

(中時 )