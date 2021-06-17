香港警方今早拘捕《蘋果日報》總編等5名高層，涉串謀勾結外國或境外勢力。並到《蘋果》大樓進行搜查。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，《蘋果日報》由2019年至今，共有至少30篇實體及網路的中英文文章，呼籲外國制裁香港特區及中國，他認為有強烈證據表明，有關文件是與外國或境外勢力串謀制裁計畫的重點，為境外機構制裁提供藉口。

星島網報導，李桂華出面表示，向法庭申請，包括可處理新聞材料，亦包括檢取大樓內的手機及電腦等電子儀器，而保安局局長已按《香港國安法》凍結蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，以及AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司的資產，總共涉款1800萬港元。他指，被捕人士皆為公司董事，對《蘋果日報》的運作相當重要，當中包括股東、出版人及編輯，對報章內容、風格及方針責無旁貸。他強調，警方行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

李桂華稱，雖然《香港國安法》去年才實施，但《蘋果日報》由2019年至近期仍有發表涉案文章，持續呼籲其他國家或組織對香港或中國實施制裁。警方這次行動與一般做法相若，會通知相關人士被檢取的資料，而《蘋果》員工不能在現場，是由於不希望警方行動受到干擾，強調行動在有見證人的情況下進行，希望對大家都公平。

李桂華又強調警方相當重視新聞自由，但相關自由並非絕對，這次行動亦非針對傳媒，而是因為有機構涉嫌違法，警方在無何選擇的情況下要執法。至於在網路上轉發涉案有關文章會否有法律後果，李桂華就指，還需調查行為及企圖，但他建議市民不要轉發，以免自招嫌疑；他亦同時警告《蘋果日報》員工，不要再干犯罪行，強調相關案件相當嚴重。

據報，被捕的4男1女包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉，他們涉嫌違反國安法第29條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。