上海市人大常委會23日通過主動徵集民眾建議、鼓勵和支持群眾參與國家事務管理的法規。大幅提升原有傾向苦情陳訴的「信訪辦」功能，成為全中國第一部由省級人大常委會制定、專門促進和規範人民建議徵集工作的地方性法規。

上海市十五屆人大常委會第三十二次會議今天審議並表決通過了《上海市人民建議徵集若干規定》（《若干規定》），將於今年7月1日起正式施行。

《人民日報》報導，為暢通民意反映管道，去年7月，上海市人民政府信訪辦掛上了「市人民建議徵集辦公室」牌子，試辦集納「人民建議徵集信箱」、「市委領導信箱」、「市政府領導信箱」及12345市民熱線等多個管道，建立起資訊來源豐富、覆蓋群體廣泛的人民建議徵集體系。

年來共接收處理群眾經濟社會方面意見建議事項2萬餘件，除向職能部門轉遞外，有175件報送市委、市政府領導，平均兩天一件，職能部門採納率達98.3％。全市16個行政區均設立人民建議徵集辦公室，6100多個村居實現「掃碼提建議」。

澎湃新聞報導，經徵求意見期滿，《若干規定》正式立法，明確了「人民建議」定位於民眾參與國家事務管理的具體方式之一，建議內容可以涉及維護國家利益、社會公共利益，促進城市建設與發展，提升城市治理水準，改進國家機關工作等各個方面。

根據《若干規定》，上海市、區兩級政府要建立人民建議徵集辦公室，負責組織推動、協調落實人民建議徵集工作，研究擬定人民建議徵集工作規畫、計畫，研究解決徵集工作中的突出難題，指導督促各級人民建議徵集工作機構開展工作。

依《規定》，徵集建議的管道，除了書信、電話、電子郵件、互聯網媒體等形式，還應發揮「12345市民服務熱線」和門戶網站、「隨申辦」移動端等政務新媒體的「雲徵集」功能。

近年來，上海不斷以更主動的姿態推動人民建議徵集融入社會治理。《若干規定》強化了人民建議主動徵集方式，明確各級國家機關在涉及社會公共利益和重大民生的地方性法規、政府規章等方面，要主動徵求、蒐集人民建議，可根據需要開展專項徵集。

《若干規定》鼓勵和支持基層群眾自治組織、人民團體、行業協會等向上海市各級國家機關反映人民群眾的建議；鼓勵和支持高等學校、研究機構、各類智庫等參與各級國家機關的人民建議徵集工作，提升建議徵集的專業性和精準度；鼓勵和支持境外人士積極建言獻策，助力上海發展。