中共建黨百年前夕，中紀委（中共中央紀律檢查委員會）今（28日）在記者會上公布，紀檢監察機關從黨的十八大以來，即2012年12月到今年5月間，紀檢監察機關立案審查的案件385萬件，查處408.9萬人。

中央紀委副書記、國家監委副主任肖培表示，十八大以來紀檢監察機關立案審查案件380.5萬件，查處408.9萬人，給予374.2萬人黨紀政務處分。其中，共立案審查省部級以上領導幹部392人、廳局級幹部2.2萬人、縣處級幹部17萬餘人、鄉科級幹部61.6萬人；查處落實中央八項規定精神不力問題、「四風」問題（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）62.65萬件。

肖培說，中共19大以來，「在懲治腐敗的震懾下，在黨的政策的感召下，主動找黨組織找紀檢監察機關投案的是4.2萬人」，並援引中共總書記習近平的說法表示，腐敗對執政基礎的破壞力和殺傷力最大、最容易顛覆政權，也是中共面臨的最大威脅，「反腐敗鬥爭是一場輸不起和絕不能輸的鬥爭，必須決戰決勝」。

中共中央財辦副主任韓文秀則表示，實現共同富裕的現代化是中共的百年奮鬥目標，主動解決地區差距、城鄉差距和收入差距問題，堅決防止兩極分化，同時注重生態文明建設，力爭2030年前實現碳達峰，努力爭取2060年前實現碳中和。