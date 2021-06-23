瑞典一家法院在周二維持了禁止華為在瑞典銷售5G設備的命令。此一發展可能會增加中國對愛立信的報復性制裁。

瑞典電信監管單位在去年10月禁止華為對瑞典電信商供應5G設備；而華為在法庭上對此一決定提出質疑。

華為中東和北歐副總裁Kenneth Fredriksen表示，將繼續爭取進入瑞典市場的權利。

在美國施加外交壓力後，歐洲各國一直注意在5G網路建設中可能存在的中企控制。美國指責華為設備可能被中國政府用於間諜活動。華為曾多次否認其設備存在國家安全風險。

羅馬尼亞是最近一個禁止中企和華為參與該國5G電信網路開發的國家。

華為在歐洲的麻煩不僅幫助了諾基亞和愛立信在歐洲搶占市場，三星電子也與英國沃達豐(Vodafone)簽約5G設備供應，從而進入歐洲市場。

然愛立信發言人最新表示，這一決定得到法院的確認，可能對瑞典和瑞典工業的經濟利益產生不利影響，包括愛立信的利益。