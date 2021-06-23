由於資產遭香港當局凍結，香港蘋果日報下午宣布，將自今天午夜後結業，24日出版最後一期報紙。對此，陸委會表示，對於香港媒體遭到《香港國安法》及當權者一連串的政治打壓，導致無法運作，我們感到非常遺憾，並予以嚴正譴責。

陸委會指出，這個不幸的事件不僅敲響了香港新聞、出版、言論自由的喪鐘，同時也讓國際社會見識到極權專制的中共政權，為打擊異己，無所不用其極的鎮壓手段。人類追求自由民主等普世價值不會被歷史終結，但歷史將永遠記載當權者打壓自由的醜陋面目。

香港《蘋果日報》管理層根據壹傳媒有限公司董事會的公佈，基於員工安全及人手考慮，決定午夜後即時停止運作，明日（24日）將出版最後一份實體報紙，網站將於午夜後停止更新。至於員工離職安排、訂戶善後詳情將由壹傳媒集團稍後公佈。「蘋果感謝讀者、訂戶、廣告客戶及香港人26年來厚愛的支持。在此別過，珍重。」