台灣大學今(26)日首度舉辦線上畢業典禮,學生代表在致詞時坦言:「難以置信這就是我們的畢典」,大呼遺憾;另一名來自美國的外籍生代表則說,受疫情影響,已1年半沒有回家,但他以最喜歡的經典卡通電影《功夫熊貓》台詞勉勵畢業生:「You just need to believe」,以樂觀的態度面對困難,點時也能成金。

台大共邀請3名學生代表致詞,其中一位是來自美國華盛頓特區的韓哈斯,為應屆資訊工程系畢業生。

韓哈斯表示,之所以來台求學,是因為非常喜歡看武打片,而10歲看了卡通片《功夫熊貓》,認為主角阿波的經歷與他非常相似,看完之後隨即前往美國武術學院學習功夫,長時間待在中文環境,高中開始學習中文,也發現自己喜歡電腦科學,程式能力也十分傑出,因此決定到台大讀大學。

韓哈斯說,受疫情影響,已1年半沒有回家,「但是沒關係,因為我已經找到了我第二個家。我很愛台大,以及台灣的人事物」,即便就學期間,曾因諸多學習問題而遭遇低潮,但獲得校方與師長們的諸多協助,讓他領略到如何以正向態度面對生活

韓哈斯以《功夫熊貓》台詞勉勵畢業生:「You just need to believe」,只要用樂觀的態度去面對困難,就有能力改變自己,甚至改變身旁所愛的人。「就像阿波的父親說的,心誠則靈,只要你相信,點石就能成金。」

同樣擔任畢業生代表的台大政治系大四生林語萱則直說:「難以置信這就是我們的畢典!」

林語萱提到,這次的疫情,讓她想起一戰後的西班牙大流感,「它帶走的生命比戰爭還多,但在時間洪流下也終究有結束的一天。」

「誰知道100多年後的今天,我們也被迫參與了歷史的進程」,林語萱勉勵畢業生同學們,「也許未來看似困難重重,但卡繆在瘟疫裡提醒了我們:『惟有甘願在困難的堅實土壤中去生根立足,才能夠獲得果實。』」

心理系畢業生代表林世峰提到,受疫情影響,「學校的活動臨時停辦,線上課程堆積如山,畢業舞會、椰林辦桌又被忍痛取消,最後甚至連實體畢業典禮和謝師宴也成為永遠的遺憾」。

林世峰也說,他多位好友被迫放棄出國交換的機會,而自己夢寐以求的芬蘭教育見習也無法成行。計畫被打亂、不安變常態,我們卻又將面臨更多挑戰。

林世峰將疫情比喻成「一位無形的嚴師」,教導我們在變動中珍惜彼此,在家園築夢踏實,更讓我們重新發現,學習是一場無限的壯遊,本身就是一種目的,是為了提升自己來造福他人,而自在地探索未知、創造價值。

林世峰更指出,台大推出「防疫一號」、「線上杜鵑花節」、「未來大學」,都讓他們這最迷惘的一屆,不僅成為了最獨特的一屆,更將蛻變為最堅韌、最覺醒的一屆。

他期勉畢業生,即使畢業了、即使停課了,台大人都將繼續沉思、繼續學習,在人生的無限遊戲,繼續締造壯舉,讓傅鐘在心裡迴響起,永不止息。