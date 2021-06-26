台大畢業生代表韓哈斯來自美國華盛頓特區，為應屆資工系大四畢業生。(李侑珊翻攝)

台大畢業生代表政治系大四生林語萱直呼：「難以置信這就是我們的畢典」。(李侑珊翻攝)

台大畢業生代表心理系大四生林世峰，將疫情比喻成「一位無形的嚴師」，打亂了同學們的生涯規畫。(李侑珊翻攝)

台灣大學今(26)日首度舉辦線上畢業典禮，學生代表在致詞時坦言：「難以置信這就是我們的畢典」，大呼遺憾；另一名來自美國的外籍生代表則說，受疫情影響，已1年半沒有回家，但他以最喜歡的經典卡通電影《功夫熊貓》台詞勉勵畢業生：「You just need to believe」，以樂觀的態度面對困難，點時也能成金。

台大共邀請3名學生代表致詞，其中一位是來自美國華盛頓特區的韓哈斯，為應屆資訊工程系畢業生。

韓哈斯表示，之所以來台求學，是因為非常喜歡看武打片，而10歲看了卡通片《功夫熊貓》，認為主角阿波的經歷與他非常相似，看完之後隨即前往美國武術學院學習功夫，長時間待在中文環境，高中開始學習中文，也發現自己喜歡電腦科學，程式能力也十分傑出，因此決定到台大讀大學。

韓哈斯說，受疫情影響，已1年半沒有回家，「但是沒關係，因為我已經找到了我第二個家。我很愛台大，以及台灣的人事物」，即便就學期間，曾因諸多學習問題而遭遇低潮，但獲得校方與師長們的諸多協助，讓他領略到如何以正向態度面對生活

韓哈斯以《功夫熊貓》台詞勉勵畢業生：「You just need to believe」，只要用樂觀的態度去面對困難，就有能力改變自己，甚至改變身旁所愛的人。「就像阿波的父親說的，心誠則靈，只要你相信，點石就能成金。」

同樣擔任畢業生代表的台大政治系大四生林語萱則直說：「難以置信這就是我們的畢典！」

林語萱提到，這次的疫情，讓她想起一戰後的西班牙大流感，「它帶走的生命比戰爭還多，但在時間洪流下也終究有結束的一天。」

「誰知道100多年後的今天，我們也被迫參與了歷史的進程」，林語萱勉勵畢業生同學們，「也許未來看似困難重重，但卡繆在瘟疫裡提醒了我們：『惟有甘願在困難的堅實土壤中去生根立足，才能夠獲得果實。』」

心理系畢業生代表林世峰提到，受疫情影響，「學校的活動臨時停辦，線上課程堆積如山，畢業舞會、椰林辦桌又被忍痛取消，最後甚至連實體畢業典禮和謝師宴也成為永遠的遺憾」。

林世峰也說，他多位好友被迫放棄出國交換的機會，而自己夢寐以求的芬蘭教育見習也無法成行。計畫被打亂、不安變常態，我們卻又將面臨更多挑戰。

林世峰將疫情比喻成「一位無形的嚴師」，教導我們在變動中珍惜彼此，在家園築夢踏實，更讓我們重新發現，學習是一場無限的壯遊，本身就是一種目的，是為了提升自己來造福他人，而自在地探索未知、創造價值。

林世峰更指出，台大推出「防疫一號」、「線上杜鵑花節」、「未來大學」，都讓他們這最迷惘的一屆，不僅成為了最獨特的一屆，更將蛻變為最堅韌、最覺醒的一屆。

他期勉畢業生，即使畢業了、即使停課了，台大人都將繼續沉思、繼續學習，在人生的無限遊戲，繼續締造壯舉，讓傅鐘在心裡迴響起，永不止息。