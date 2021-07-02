今天是休業式，全國國小學生明天開始放暑假，台南麻豆區港尾國小今年共有3位老師榮調，另有2位代理教師約滿異動，校長李啓榮精心製作老師的「畢業證書」和全校同仁事先寫好的祝福卡片，逐一送到教室或辦公室，收到的老師們覺得既驚喜又感動。

港尾國小今年共有3位老師榮調，返鄉和家人團聚，另有2位代理教師約滿異動。李啓榮說，原本計畫舉辦同仁聚餐送舊，無奈疫情嚴峻，避免群聚，不得已取消，連期末校務會議都改採線上視訊方式辦理。

雖然不能聚餐聯誼，李啓榮仍以訂購精緻日式餐盒的方式，謝謝大家一學期來的協助和支持。除了在校務會議上，請5位同仁向大家一一話別，李啓榮更別出心裁想了另類的歡送方式。

「畢業證書，總務處學生林志民，於105-109學年度，在本校服務期間，品學兼優，修業期滿，成績及格，准予畢業，台南市麻豆區港尾國民小學校長李啓榮，中華民國110年7月31日。」

李啓榮拿著老師的「畢業證書」和全校同仁事先寫好的祝福卡片，逐一到教室或辦公室，比照畢業典禮流程，有模有樣的宣讀畢業證書，再頒發給老師。對於這突如其來的舉動，老師們覺得很驚喜，也很感動。

總務主任林志民說，因為家人都在高雄，考慮了很久，還是選擇調動回家團聚。在港尾國小服務了5年的時間，心裡非常不捨，很珍惜在這裡和大家一起共事的時光。

六年級導師姜修慧說，因緣際會來到港尾擔任代理教師，很喜歡這裡的一切。今年順利將畢業生送出校門，只是萬萬沒想到，離開前也可以領到屬於自己的畢業證書，很感謝校長的用心。

李啓榮表示，因為家庭因素或個人生涯規劃，老師們榮調或異動，應給予最大的祝福。每回都為了送禮物而傷透腦筋，靈光一閃，如果送給老師們一張畢業證書，應該會很棒，希望大家都能永遠記得在港尾服務期間的點點滴滴。