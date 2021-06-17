立法院臨時會審查紓困4.0預算案，力拚明天完成三讀。國民黨今天公布最新民調，有56.1％民眾認為紓困方案涵蓋層面不足，只照顧到特定族群，且有52％民眾支持普發現金1萬元。國民黨智庫副執行長黃心華表示，相較其他國家，我國普發現金1萬元僅佔GDP的1.2％，要求政府勿讓弱勢產業或勞工成為「紓困孤兒」。

國民黨今天舉行「蔡政府紓困涵蓋率不足，紓困孤兒無以為繼！」記者會，文傳會主委王育敏羅列各項「紓困孤兒」，包含部分自營工作者，因疫情之下無案可接，但受限2019年所得在40.8萬以下門檻，無法申請補助；打工族、臨時工或人力派遣下遭放無薪假的非典型勞工，因非全職勞工、或已保勞保、或未加入職業工會，均無法得到紓困。

王育敏指出，代課或兼職老師也未在此波紓困方案中；受疫情影響的新創事業，因「尚無營收」，難以提出今年5月至7月營收衰退50％的證據，且因尚無營業額且沒有抵押品，成為銀行不願核貸對象；休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業等遭強制停業的勞工，不僅無薪水可領，也無法獲得紓困補助。

王育敏說，蔡政府的紓困4.0方案只照顧到730萬人，其他嗷嗷待哺需要政府紓困的民眾卻得不到任何幫助，因此，國民黨要替紓困孤兒請命，提出普發現金1萬元主張，讓人民度過疫情難關。

國民黨智庫副執行長黃心華說，紓困4.0方案訂下門檻或排除條款，就需要行政稽核成本，現今中央與地方政府為了防疫已人仰馬翻，公務員恐難以負荷相關行政成本；疫情導致全國性受衝擊，就要靠全面向普降甘霖，透過普發現金，既可減少行政稽核，又可讓全民受惠。

文傳會副主委王鴻薇說，近日各地都在排隊，舉凡去賣場採購民生物資、接種疫苗、申請紓困等，都看到大排長龍，但萬事莫如紓困急，請問政府在整個技術層面準備好了嗎？希望政府不要再折磨申請紓困的民眾。