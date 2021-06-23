立委蔡易餘邀集漁業署、嘉義縣海上觀光協會總幹事陳進明、東石鄉代表會主席黃東岳以及鄉民代表徐明勳等人召開視訊會議。（蔡易餘服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應三級警戒，嘉義縣觀光漁筏停業1個多月，由於至今看不到政府相關紓困補助，嘉義縣海上觀光協會向立委蔡易餘陳情，希望能比照去年補助，經蔡易餘與漁業署開會建議後，漁業署允諾會朝紓困規畫，近期會進行公告。

嘉義縣沿海有許多觀光漁筏業者，這波疫情暴發至今，觀光漁筏已自主停業，沒任何收入造成業者損失嚴重，嘉義縣海上觀光協會總幹事陳進明說，去年疫情沒停業就補助每月3萬共3個月，今年已停業1個月，員工、業者沒收入，生活都快產生困難了，還看不到任何紓困補貼。

陳進明提及，去年嘉縣還有18艘觀光漁筏在營業，今年只剩15艘，眼看疫情不知何時結束，不知又有多少業者撐不下去，還說前年遊客約12萬人次，去年因疫情減到8萬人，今年停駛更慘，希望中央政府聽見他們的聲音。

蔡易餘邀集漁業署、陳進明、東石鄉代表會主席黃東岳以及鄉民代表徐明勳等人召開視訊會議，蔡易餘說，現行紓困振興辦法並未將觀光漁船納入紓困對象，加上觀光漁船不屬於觀光業，導致業者無法比照適用各部會單位的紓困方案，要求漁業署應比照去年的紓困政策補貼方式處理。

漁業署科長邱文毓表示，目前漁業署還在研擬相關補助，會納入業者的意見並呈報給農委會，原則上會朝著紓困補助方向做處理，但相關辦法還在研擬中，將進一步公告。