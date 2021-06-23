本土疫情對經濟造成嚴重衝擊，國民黨智庫「國政基金會」21日召開座談會。國民黨立委賴士葆表示，歷經全國三級警戒1個多月後，現在社會的普遍焦慮是，必須在「餓死」還是要「病死」間做選擇，實在非常悲哀；釜底抽薪的唯一辦法，就是政府必須取得足夠的國際認證疫苗供全民施打，否則民進黨將成歷史罪人。

根據香港媒體《中評社》報導，賴士葆21日在「疫情對台灣經濟的衝擊」線上記者會上表示，台灣的出口表現目前仍不錯，但內需市場嚴重受創，例如零售批發、餐飲、旅遊業等。他不懂蔡政府為何自己買不到疫苗，又要禁止民眾揪團出國去打疫苗，其實反而應該多鼓勵才對，否在台灣至今所有疫苗加起來連500萬劑都不到，若以6成施打率的群體免疫比例來看，至少需要1200百萬劑，相差實在很大，政府卡民眾出國打疫苗真的很莫名其妙。

賴士葆指出，這次紓困預算追加4200億台幣，但並非所有需要紓困的人都有被照顧到，例如打零工族群就很慘；在紓困預算中，政府帳面已花了5、60億在採購疫苗上，但目前實際上購得的疫苗僅約100萬劑，只花了5、6億元，其他50多億元在哪？他嚴重懷疑就是給台產疫苗的簽約金跟訂購金，這點要認民眾如何接受？

不僅如此，賴士葆直言，台灣的經貿能力約在全球第15名，如今竟淪落到要靠其他國家「施捨」疫苗，會搞到這樣坦白說就是「將帥無能」四個字，但在民進黨眼中政治比人命還重要，現在這麼多人想要出國打疫苗，這就是官逼民反的象徵；疫苗問題不解決，給政府再多紓困預算也沒用，因為關鍵還是在「必須有足夠的疫苗」。