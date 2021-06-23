5月疫情大爆發，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，各政黨支持度，民進黨及國民黨兩大黨雙雙下滑，小黨激增，台灣民眾黨支持者劇增7.1 個百分點，15.6％是創黨以來最高的支持度；民進黨支持度下滑到 22.6％，創下五年來來最低的紀錄。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，民進黨支持度下滑到創下五年來最低，做為執政黨理，應深切反省檢討，最大在野黨國民黨支持度下滑2.8 個百分點，並不尋常，原因為何？值得探究；民眾黨在疫情風暴中反而脫穎而出，只落後國民黨2.8個百分點。

民調顯示，各政黨支持度22.6％民主進步黨，18.4％中國國民黨，15.6％台灣民眾黨，6.3％時代力量，3.5％台灣基進，1.2％其他政黨合計，30.8％沒特別支持哪一個政黨，1.7％不知道、拒答。換言之，2成3支持民進黨，1成8支持國民黨，1成6支持民眾黨，6.3％時代力量、3.5％台灣基進，3成1中性選民。

和上個月相比，民進黨支持者減少0.6個百分點，國民黨支持者減少2.8個百分點;，台灣民眾黨支持者遽增7.1個百分點，時代力量上升3.3個百分點，台灣基進增加1.6個百分點。中性選民明顯減少7.1個百分點。

本次調查訪問期間是2021年6月15-19日，以全國為範圍的二十歲以上；以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072人，誤差在95％信心水準下約正負 2.99 個百分點。