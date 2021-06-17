【愛傳媒葉元之專欄】上週有個亞東護理師跟我說，一位30多歲的男性確診者，在桃園隔離14天後，沒有做PCR檢測，就離開加強版檢疫旅館。

因為他的太太在亞東住院，為了陪病，所以又在亞東做PCR採檢，結果竟然還是陽性，而且CT值有28。護理師相當擔心，我聽到也覺得很誇張，然後我又接到另一通電話陳情。

一名30多歲的男性確診者，5月下旬確診，送淡水檢疫所隔離10天，同樣未經篩檢就離開檢疫中心。他因為有同住家人，所以自行到新莊防疫旅館隔離7天，但出來後怕傳染家人，所以自己到醫院做PCR篩檢，結果仍然是陽性，CT值31。

如果這位先生不是警覺性高，自己跑到新莊防疫旅館隔離，說不定他解隔離時CT值是低於30，還有傳染風險，同住家人就危險了。

根據指揮中心5月底公布的解隔離條件，在醫院隔離治療的個案，解隔離的條件，是退燒至少1天、距發病日達10天、1次PCR陰性或Ct值大於等於30。

看得出來要採檢陰性或CT值大於30，才被指揮中心認為是沒有傳染風險的。

可是無症狀或輕症個案，只要退燒至少1天症狀緩解、且距發病日已達10天，不需採檢就可解除隔離。問題是，輕症隔離者，例如上述兩個案，在離開檢疫所時，CT值可能都低於30，都有傳染風險啊！

希望指揮中心能訂定更明確的標準，否則就會讓解隔離者成為社區防疫的風險。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。