東京奧運邁入倒數一個月！今日（6/23）也是全球共同慶祝的奧林匹克日（Olympic Day），中華奧會響應國際奧會推動之#StrongerTogether主題，邀請菁英運動員李智凱、文姿云、王子維、林郁婷、陳奎儒分享居家運動課表，與全民一同運動更健康！中華奧會林鴻道主席表示：「從事運動讓身體強壯，觀賞運動讓心情舒暢，一個月後的東京奧運，也邀請大家一起為運動員加油，一起成為中華隊！」

中華奧會致力推廣全民運動，響應6月23日奧林匹克日，今年以#StrongerTogether為主題，推出線上居家訓練課表，邀請李智凱、文姿云、王子維、陳奎儒、林郁婷分享自己的居家訓練撇步，讓全民在家防疫也能跟著做，一起動起來！每位運動員透過簡單有趣的運動訓練分享，傳遞「卓越、尊重、友誼」的奧林匹克價值，也期望在疫情期間分享運動的正向能量。

今天也是東京奧運邁入倒數1個月的日子，除了近期陸續傳出運動員拿下參賽門票的好消息，進入最後備戰期，由中華奧會籌備的代表團組團出征也已蓄勢待發，盤點各種防疫物資與裝備，成為運動員最堅強的後勤；而全民的應援鼓勵，更是中華健兒們的最強後盾！邀請大家持續鎖定中華奧會粉絲頁，一起為中華隊加油！一起成為中華隊！