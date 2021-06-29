張翁將最真誠的愛獻給此生最愛，成為張太太的吳小姐也止不住眼眶的淚水，頻點頭地向張翁說「我願意、我愛你」。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

張翁和張太太在醫護人員見證下完成婚禮。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

「從今天起，我是妳的丈夫，妳就是我的妻子」，花蓮一名65歲罹患大腸癌末期張姓老翁，為了給予一路陪伴自己的女友一個名份，在醫院協助下，舉辦一場簡單的婚禮，張翁手捧著鮮花，將最真誠的愛獻給此生最愛，成為張太太的吳小姐接下後，僅管沒有婚戒、禮服，仍被丈夫堅定不渝的愛感動，再也止不住眼眶的淚水，頻點頭地向張翁說「我願意、我愛你」。

張翁與吳小姐相識超過40年、相戀6年，去年9月，張翁被花蓮門諾醫院檢查出罹患大腸癌末期，原本個性木訥的他，變得更加消沉。入院後，有感日漸虛弱的身子及病情的惡化，為了不下留遺憾，希望能夠給陪伴自己接受治療的的女友一個名分。

礙於疫情影響，吳女進出醫院及張翁身體因素，導致往返困難，護理人員得知張翁的心願後，立即和相關部門聯繫，大家齊心協力欲完成他們的願望，於是今天在病房內，舉辦一場簡單的結婚儀式，由醫護人員充當證婚人，見證他們2人的愛情。

「你願意接受吳女士成為你的妻子嗎」，張翁用盡全身之力激動的說「我願意」，吳女頻頻點頭，止不住眼眶中的淚水，緊緊握住丈夫的手，大聲地說「我很愛你，也謝謝你愛我」。

張翁將手上的鮮花代替婚戒獻給此生最愛的妻子，儘管身體虛弱，仍不斷地感謝妻子這幾年的陪伴，尤其生病後，長期進出醫院治療，總是沒有任何怨言，盡心盡力地照顧自己，最後也用溫柔與堅定的口吻告訴她，「我愛你，謝謝妳願意嫁給我」，現場的醫護人員也將2人的幸福時刻，透過視訊方式遞給雙方親友，2人也在大家的祝福下，一起切下蛋糕，簽署結婚證書，完成人生最美好的一件事。