全台疫情延燒，中央疫情指揮中心今(23)日宣布，目前跨區傳播及臺北農產運銷公司群染事件仍然存在，而世界各國因解封太快致疫情再起的經驗亦歷歷在目。為確保國人健康，指揮中心經估後決定全國再同步維持疫情三級警戒2週(至7月12日止)，用2週的時間換得國人平安，希望國人共體時艱，共同抗疫。

這項決定網友哀號，在PTT論壇上發文指出，現在中央以及地方的管理根本就不同調，群聚感染的問題處理得亂七八糟，搞得3級警戒要繼續延長，到底哪天民眾才能安心出門？不用冒著隨時會被感染的風險？

指揮中心指出，考量社區感染風險尚未消除，指揮中心將持續與地方政府密切合作，加強落實以下管制措施，降低社區傳播風險，積極保障國人健康安全；分別是進行精準疫調、針對匡列者進行公費PCR檢測，防止病毒傳入社區、加速高風險族群疫苗接種、推動社區廣篩、強化重症醫療照護等，控制疫情發展。

對此，有網友把北農、士林的群聚感染問題怪到柯文哲頭上，直呼「光柯文哲那副死德性還有中央在那打太極，中央地方對立，台北怎麼降？台北不降北北基就是繼續炸，北北基炸就是全台灣跟著繼續+0三級」；而也有網友指出，台灣疫苗接種率低，現在解除三級也沒用，會再封，國外這一年已經示範過了，政府趕快買到疫苗才能解決問題。