秘魯返台祖孫疫調究竟應歸屬那個縣市政府？屏東縣府表示，該個案戶籍地為台中市，疫調主責在系統通報後，應由台中市接手處理，引發外界質疑甩鍋。中華民國防疫學會理事長王任賢直言，按照現行法規，應由疫情發生地主管機關負責疫調，不能說戶籍在台中，就要台中負責，「你要歸，怎麼不歸到秘魯去呢？」

王任賢接受《中天新聞》訪問時表示(採訪影片0:20處開始)，感染者的疫調，基本上來講是以疫情發生的地點，當作疫調的主管機關，「地方衛生局是主要主管機關」，原則上來講，如果這對秘魯返台祖孫從機場直接到屏東，基本上以屏東為疫調的主管，且要把信息通知鄰近有關縣市。

王任賢直言，「秘魯祖孫如果到了屏東以後，應該由屏東開始疫調，不能說他的戶籍在台中，就歸到台中去，你要歸的話，怎麼不歸到秘魯去呢？秘魯是病人疫情的發生地，怎麼跟他做疫調？」 王任賢指出，應該以疫情發生地為準，衛福部長陳時中也這麼宣示過，就請潘孟安縣長不要再甩鍋。

王任賢認為，現在的情況不一樣，潘縣長明顯沒有遵照中央規定在做，中央規定疫調以疫情發生地為準，再把信息通知其他縣市，而非以戶籍地為準，若以戶籍地為準，整個疫調會亂了套。

王任賢也說，潘縣長不要太強調這方面的問題，因為這已經讓大家產生錯誤觀念，認為屏東可能防疫做得不好，可是屏東在後面的防疫作為其實相當不錯，所以不要關注在前面通報的事情，錯了就承認錯誤，以後好好改進就好，讓大家一直關注錯誤訊息，只會抹煞後面防疫努力。