每個人都有自己的脾氣，就像再好相處的人都有禁踩的地雷，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座及天秤座的性格屬於有仇必報的類型，雖然平常做人大氣，可一旦被觸碰到底線，他們就會表現出凶狠的一面，絕對不會手下留情。

▍1.天蠍座

天蠍座個性神秘低調，自我意識較強，是標準的控制狂。在他們的世界裡有自己的底線，人不犯我，我不犯人，但若是被招惹，他們則是很會記仇，不會當下就爆發，因為他們認為「君子報仇十年不晚」，必須長時間慢慢規劃，才能讓對方加倍奉還，恐怖指數滿分。

▍2.雙魚座

雙魚座給人的印象總是溫柔善良，在人與人相處的過程中，他們都能站在別人的角度思考，非常善解人意，這是他們表達在乎的一種表現，雖然雙魚座的人很會退讓，但當忍耐達到極限的時候，他們就會表現出凶狠的一面，讓身邊的人全嚇傻。

▍3.天秤座

天秤座平常做人大氣，性格看似不慍不火，但並不代表可以無限容忍，一旦遭受別人多次挑釁，天秤座的人就會發狠報仇，再也不隱藏怒火與脾氣。因為天秤座屬於有仇必報的一群人，如果惹毛他們，後果將會不堪設想，建議沒事別觸碰到他們的底線。

(中時新聞網)