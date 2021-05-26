每個人都會遇到諸事不順的低潮期，與其被情緒牽動，不如打起精神好好面對！塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，水瓶座、雙魚座、摩羯座、雙子座的人6月在感情方面會出現波折，恐遭遇戲劇性災難，建議多留意情感狀況，挺過難關才能讓戀情更穩固甜蜜。

▍第四名 水瓶座

水瓶座在6月諸事不順、風聲鶴唳，你會覺得做什麼事都不順利，失望和沮喪的心情總會時不時襲上心頭，就連愛情都卡關。單身的你與原本聊得來的異性朋友會突然減少聯繫，就連說話語氣也變得冷淡，讓你不知所措。有伴的你，則會在生活大小事上被另一半百般挑剔，但與其沮喪，不妨把對方的意見當作是對你的期望，想想如何改進，就能迎來新的契機。

▍第三名 雙魚座

雙魚座在6月會有迷失自我的感受，原先設定的許多目標可能會從6月開始停滯，就連人際關係也開始混亂。單身的你，會無法下定決心要和哪一位友好的異性交往，恐怕因此錯失一段姻緣。有伴的你，則可能會看對方不順眼，開始懷疑自己當初的眼光，建議你可以試著回想與對方相處的點滴，重溫過往的溫馨感受，也可以兩人一起舊地重遊，讓戀情再次升溫。

▍第二名 摩羯座

摩羯座在6月的運勢比較低迷，會出現想振作卻提不起勁的感覺，在感情上也是欲振乏力。單身的你，明明感覺快與對方確定關係，卻總是差臨門一腳，讓你遲遲無法開口確認。有伴的你，即使感情已經進入穩定階段，卻始終無法成功聊聊彼此對未來的想法，導致兩人產生口角，戀情可能就此卡關，建議兩人若是對未來沒有共識，不如趁此機會好好評估。

▍第一名 雙子座

雙子座來到6月是個訊息爆炸、無法馬上分辨消息真實性的階段，在人際關係上也是來來去去。單身的你，即使有家人與朋友熱心介紹對象，也會因為條件與背景天差地遠導致破局。有伴的你，和另一半有著令人稱羨的戀情，卻可能因為重新遇到舊愛，導致對感情開始三心二意，但即使過去的回憶再怎麼美好，也都已經是過去式，珍惜現在陪伴在身邊的人，用心努力經營，才能創造出想要的未來。

(中時新聞網)