人的命運有高有低，在撐過低潮之後，有哪些生肖的運勢即將起飛呢？搜狐網命理專欄分享，生肖猴、蛇以及龍的人在6天內最受財神偏愛，將會迎來一波強勢的橫財，一掃先前不順的霉運，更有望得到貴人相助，讓事業走上正途，必定可以富甲一方。

▍1.生肖猴

屬猴的朋友得菩薩保佑，被財神點名可以在6天之內迎來一波強勢的橫財，各方面行事​​都會萬順大吉，在工作上，只要能抓住好機遇，必定能讓自己更上一層樓，完成自己的抱負，很快就能高人一等，成為人人羨慕的對象。而近期屬猴人也大走發財運，喜事連連，有望發橫財中大獎，注定可以過上豐收的一年。

▍2.生肖蛇

屬蛇的朋友不管做任何事情都很有自己的主見，總可以挖掘到他人尚未發現的商機，最終賺到滿滿的荷包。在6天之內，屬蛇人將會被財神欽點，從此好運連連，一路旺到年底，在事業方面的發展會越來越順利，因此屬蛇人很快就可以鵬程萬里，假以時日，必定可以富甲一方。

▍3.生肖龍

屬龍的朋友天生能力強，行事果斷，在6天之內他們會受財神偏愛，財源滾滾來，很快就可以賺進大把錢財，帶領家人們一起過上錦衣玉食的幸福生活。而在工作上，會有貴人上門，以前的不順都會隨之化解，事業將走上正途，在未來的一年裡會越來越好，保證能大富大貴，想不發達都難。

(中時新聞網)