在職場中，除了以自身的專業能力奠定基礎，若能遇見賞識自己的上級，更可發揮所長，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、白羊座、雙子座、射手座、巨蟹座及處女座的人在5／26～5／30期間，事業及學業運會十分順利，不僅能在工作中完全發揮出自己的實力，更能受到貴人提拔，會擁有不錯的升職機會，推動職涯發展。

▍1. 雙魚座

雙魚座的人能夠在事業上發現更多元化的工作內容，進而開啟新的職涯目標，也激發出自己的積極性。學業上，雙魚會得到來自老師與同學的幫助，逐漸找到適合自己的學習方法，讓成績有明顯提高。

▍2. 白羊座

白羊座的人會保持著認真的心態去處理工作上的問題，能夠在高壓的環境中激發出強大爆發力；學業上，則要在細節上多多留意，容易因為自己的疏忽，而在學習中出現一些不必要的麻煩。

▍3. 雙子座

雙子座的人在事業上，能夠享受在工作的良好氛圍裡，完全展現出自己的實力，與客戶之間的關係會比以往更加融洽；學業上，雙子座會保持著良好的學習態度，刻苦鑽研高難度的知識，成績也會得到穩定提升。

▍4. 射手座

射手座的人近期在事業上可以得到源源不絕的靈感和創意，工作效率會大大提升，在學習方面也會很順利，因為射手座懂得進行深度研究，從單一目標出發，沿著各種不同的途徑，對已學到的知識進行舉一反三，幫助自己培養多向思考的能力。

▍5. 巨蟹座

巨蟹座的人近期會憑藉著自己良好的人際關係，讓工作能夠更圓滿完成，也有機會透過團隊合作來拓展人脈；學業上，巨蟹座需要好好調整學習方法，培養自己多元思考的能力，不要侷限在片面的理解上。

▍3. 處女座

處女座的人近期能夠以高效率的完成手中的任務，不僅在事業上可以得到上級的認可，也會擁有不錯的升職機會，推動事業向前發展；學業上，處女座則會發揮細心的本能，鞏固自己的知識基礎，可望一步一腳印完成每一個階段的學習目標。

(中時新聞網)