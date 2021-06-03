中共中央紀委國家監委網站3日公布，黑龍江雞西市政協黨組書記、主席李洪祥因違反四大紀律，不履行黨中央關於新冠肺炎疫情防控重要職責等嚴重違紀違法問題，經黑龍江省委批准，接受黑龍江省紀委監委立案審查調查，開除黨政職務。

經查，李洪祥違反政治紀律，不執行中央的重大事項請示報告制度，不履行黨中央關於新冠肺炎疫情防控重要職責，串供並轉移、隱匿證據，向組織提供虛假情況，對抗組織審查，參加迷信活動；違反中央八項規定精神，違規出入私人會所，違規收受他人禮品禮金。

違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受錢款。

違反廉潔紀律，違規收受他人禮金，長期借用管理和服務物件房產，違規經商辦企業，搞權色、錢色交易；違反工作紀律，干預和插手市場經濟活動。

違反生活紀律；利用職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營等方面謀取利益，非法收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

據指出，李洪祥身為國家領導幹部，政治上喪失理想信念，背棄初心使命，對國家不忠誠、不老實，罔顧中央關於新冠肺炎疫情防控的重大決策部署和重要職責，長期不向組織請示報告重大事項；工作上擅離職守，擅權妄為；經濟上貪婪成性，甘於被「圍獵」，大肆收受禮品禮金，大搞權錢交易；生活上腐化墮落，道德敗壞，大搞權色交易、錢色交易，嚴重損害黨的事業和形象，嚴重破壞任職地區政治生態。

李洪祥行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，且在中共十八大後乃至中共十九大後仍不收斂、不收手，性質極其嚴重，影響極其惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》有關規定，經省紀委常委會會議研究並報省委批准，決定給予李洪祥開除黨籍處分；由省監委給予其開除處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

官方簡歷顯示，李洪祥，男，漢族，1963年12月生，黑龍江嫩江人，1984年9月參加工作任黑龍江省農機維修研究所人事勞資幹事、團委書記、黨委祕書、所長辦公室副主任、主任，黑河地委組織員、遜克縣寶山鄉黨委書記、黑河市愛輝區委書記、副市長、宣傳部長，雞西市副市長、市委副書記、市政協黨組書記、主席。

(中時 )