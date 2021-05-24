說話技巧是一門藝術，在人與人相處時，除了把話說對，說得巧更有加分作用！搜狐網命理專欄點名，水瓶座、天蠍座、雙子座及雙魚座的女性天生嘴最甜，很懂得如何發自內心誇獎他人，就連情商都很高。

▍1.水瓶座

水瓶女為人處世很謹慎，她們對自己要求很嚴格，絕對不會去拿語言傷害任何人，尤其在說話的時候很懂得嘴下留情，而且用字嚴謹，嘴巴比較甜。水瓶座女本身個性理智，比較沉默寡言，當她們在誇獎別人的時候，可信度很高，因為她們肯定是發自內心的稱讚，而不是為了諂媚任何人。

▍2.天蠍座

天蠍女個性溫和，就連說話語氣都很溫柔，不會亂罵人，尤其她們情商高、嘴巴甜，做人做事都謹言慎行，善於去發現別人身上的優點，尤其很會誇獎他人，她們都是打從心底在讚美對方，從來不諂媚，只會實話實說。

▍3.雙子座

雙子女是天生的社交高手，她們善於跟身邊的人打交道，她們會發揮強大觀察力去發現別人身上最美好的一面，進而說好話讚美，而且她們很懂得如何誇獎在對的地方，絕對不會發表違心之論，說出口的欣賞及讚許都流露出真誠的情感。

▍4.雙魚座

雙魚女的個性很真摯善良，從來不會說大話，更不會為了奉承討好而說出甜言蜜語，但她們嘴巴很甜，很懂得如何說話，對於優秀的人，她們總會給出很中肯的稱讚，誇人功夫一流，但不會摻雜任何違背心意的情感，因此雙魚女總是活得很真實又討喜。

(中時新聞網)